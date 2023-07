Na rychlé převody peněz si Češi zvykli, nabízí je už většina bank, i tak se najdou výjimky

Okamžité platby nenabízí ani Max banka (dříve Expobank CZ, vlastníkem je skupina Creditas). Zavedení okamžitých plateb se zde pozdrželo právě z důvodu prodeje banky novému vlastníkovi. „Okamžité platby plánujeme zavést zhruba v polovině roku 2024,“ uvedla pro Právo mluvčí banky Anna Bakošová. Nicméně podle posledních zpráv by v druhé polovině příštího roku mělo dojít k fúzi Max banky s Bankou Creditas, která je již poskytuje.

Lhůty pro připsání platby zaslané z účtu jedné banky na účet druhé banky (stejně tak z účtu na účet stejné banky) určuje zákon o platebním styku. Před zavedením okamžitých plateb jste museli počítat s tím, že peníze byly na účet příjemce z jiné banky připsány nejpozději do konce následujícího pracovního dne po přijetí platebního příkazu. Pokud ale do toho vstoupil víkend či svátek, doba se výrazně prodloužila. V případě účtů ze stejné banky se transakce uskutečnila během jednoho dne.

Zavedením okamžitých plateb se posílání peněz výrazně zjednodušilo. Podmínkou pro jejich využití je, aby jak banka plátce, tak příjemce tuto službu poskytovala. „Okamžité platby probíhají 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, včetně dnů pracovního volna, tedy o víkendech a svátcích. Tato služba ale není garantovaná. To znamená, že pokud by banka plátce/příjemce měla v dané chvíli technické problémy, bude platba zpracována jako standardní odchozí úhrada,“ uvádí na svých stránkách Česká spořitelna.

„Limit pro příchozí okamžitou platbu není bankou omezen. Okamžité platby přijímáme do maximální výše dle Pravidel Certis, tedy do 2,5 milionu korun,“ doplnila mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová, přičemž pravidla Certis dále upřesnila: „Maximální limit pro částku jedné platby je stanoven na 2,5 milionu korun, minimem je pak 0,01 koruny. Banka plátce si může pro své klienty stanovit horní limit odchozí platby nižší, přijmout však musí platbu do výše maximálního limitu.“