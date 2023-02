Kdy musí i zaměstnanec podat daňové přiznání

To je zákonem stanovená doba, která je nutná pro osvobození od placení daně z příjmů. Od daně je osvobozen příjem z prodeje nemovitosti, pokud v něm má prodávající bydliště minimálně dva roky bezprostředně před prodejem. Nemusí se přitom jednat o trvalé bydliště. Je-li doba kratší než dva roky a prodávající použije prostředky získané prodejem na obstarání vlastní bytové potřeby, je příjem z prodeje rovněž osvobozen. „Příjem je osvobozen také v případě, že doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti přesáhne dobu 10 let. Pokud byla nemovitost zakoupena do konce roku 2020 činí tato doba pět let,“ doplňuje Ivanco.