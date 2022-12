Ježíšek na dluh může být prvním krokem do dluhové pasti

Vánoce patří mezi finančně nejnáročnější období roku. Do těch letošních navíc zasáhla ekonomická krize, která má výrazný vliv i na útraty domácností za vánoční dárky či pohoštění. Bohužel ani letos se někteří lidé nevyhnou zadlužení. V současné době se tak do popředí dostávají nabídky půjček, nákupů na splátky či odložených plateb. Na co si dát pozor před jejich neuváženým využitím, abyste se nedostali do zbytečných problémů?

Foto: Profimedia.cz Lidé se často zadluží jen proto, aby mohli koupit ještě více dárků.