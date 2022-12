Firemní vánoční večírky budou, zaměstnanci se mohou těšit i na dárky

„Je to celkem pochopitelné, není možné pořád věci odkládat až na někdy. Myslím, že dříve nebo později se stejně budeme muset všichni smířit s tím, že to, co se nyní děje, je dost možná nový normál. Člověk je tvor společenský a interakce s jinými lidmi potřebuje,“ uvedla Martina Machová ze společnosti Sodexo Benefity, pro niž agentura Ipsos průzkum mezi zaměstnavateli zpracovala.