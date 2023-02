Co motivuje Čechy k investování? Mít peníze ve stáří, státu totiž nevěří

V Česku stále převažují lidé, kteří nikdy neinvestovali a ani to nemají v plánu. Za zkušené investory se považují jen čtyři lidé ze sta a pravidelně či jednorázově investuje zhruba každý třetí Čech. Vyplývá to z průzkumu, který pro Asociaci pro kapitálový trh (AKAT) zpravovala agentura Perfect Crowd.

„Když se podíváme na zahraniční statistiky, máme stále co dohánět. Dalších 23 procent respondentů ovšem investování zvažuje, což už zní výrazně nadějněji. Vede je k tomu pravděpodobně i současná enormně vysoká inflace, která je nutí přemýšlet o tom, jak nenechat své úspory znehodnocovat na běžném účtu,“ doplnila Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT ČR.

Pro téměř dvě pětiny lidí je hlavním motivátorem k investování potřeba vytvořit dostatečnou finanční rezervu na stáří, protože nevěří tomu, že by se o ně stát postaral. Necelá třetina si navíc i ve vyšším věku chce chce zajistit aktivní životní styl.

Dalším důležitým motivátorem je například to, aby peníze neležely jen tak na účtu 34 procent) či jejich ochrana před inflací (27 procent), dále příprava na nečekané situace (25 procent) nebo zajištění budoucnosti dětí, resp. našetřit jim na snazší start do života (26 procent).

Dosavadní výnos již uskutečněné investice je pro polovinu lidí tím hlavním faktorem pro výběr investice. Necelá polovina dá i na to, kdo investici nabízí, dvě pětiny se řídí i potenciálním nadvýnosem vůči inflaci.

Češi mají své peníze nejčastěji uloženy na spořicích a běžných účtech (65 procent financí). Naprostá většina úspor Čechů je tak velice likvidních. Lidé chtějí mít peníze k dispozici v případě nenadálých událostí, které by mohly ať už krátkodobě ovlivnit jejich ekonomickou situaci.

Na účtech penzijního spoření střádají dvě pětiny oslovených, necelá třetina pak na stavebním spoření. Do podílových fondů investuje každý šestý, osmina pak do kryptoměn a také do investičního životního pojištění a zhruba stejný počet má zainvestováno ve zlatě.