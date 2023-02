Zisky bank klesly, stát 33 miliard nevybere

„Dotčené banky zřejmě přistoupí k různým formám optimalizace, aby letos svůj daňový základ snížily. Je tak otázkou, do jaké míry inkaso z mimořádných zisků bank podpoří silně deficitní veřejné finance,“ prohlásil před několika dny hlavní analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Mimořádná daň se bude vypočítávat ze zisků z předchozího roku, týkat by se měla šesti největších bank, tedy České spořitelny (ČS), ČSOB, Komerční banky (KB), UniCredit Bank, Raiffeisenbank a Monety Money Bank. ČS oznámí výsledky loňského hospodaření až na konci února, ale třeba ČSOB oznámila, že její zisk loni vzrostl o devět procent na 17,5 miliardy Kč. V samotném čtvrtém čtvrtletí se její zisk ale meziročně snížil o 29 procent na 3,2 miliardy Kč. Mezikvartálně spadl zisk bance rovněž výrazně, téměř o pětinu.

Podle vedení ČSOB je za tím tvorba opravných položek, vyšší správní náklady a nižší některé výnosy. „Opravné položky jsme vytvářeli kvůli rizikům spojeným s válkou na Ukrajině a dalším globálním rizikům v souvislosti s inflací, cenami energií apod. Co se týká vyšších správních nákladů, šlo zejména o náklady na marketing v souvislosti s rebrandingem ČSOB Poštovní spořitelny, konsolidaci Skip Pay a náklady na IT,“ sdělil Právu mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Čistý výdělek Komerční banky stoupl za celý loňský rok o téměř 38 procent na 17,6 miliardy Kč. Ve čtvrtém kvartálu dosáhl čistý zisk 4,6 miliardy Kč, meziročně byl lepší o 11 procent. „Vzhledem k některým významným položkám, které přispívají k vyššímu zisku banky oproti průměru let 2018–2021, ale nevstupují do daňového základu, si dokážeme představit, že daňová povinnost KB z titulu mimořádné daně může být při optimistickém scénáři i nulová,“ uvedl směrem k windfall tax analytik Patria Finance Michal Křikava.

Zisky tuzemských bank loni výrazně vzrostly hlavně díky vyšším úrokovým sazbám. V součtu podle předběžných údajů České národní banky celý tuzemský bankovní sektor do­sáhl rekordního čistého zisku 104,1 miliardy Kč. To je proti předloňskému roku nárůst o 35,1 miliardy korun. ČNB během prvního loňského pololetí kvůli inflaci postupně zvedala svoji základní sazbu z 3,75 procenta na současných sedm procent. Její krok ovlivnil také tržní sazby, což v důsledku zvýšilo i úrokové výnosy komerčních bank. Ty vedle toho značně vydělaly i na svých úložkách u ČNB.

Bankéři upozorňují, že nárůst ziskovosti spojený s nárůstem úrokových sazeb se postupně bude propisovat do nákladů bank s tím, jak roste úročení spořicích či termínovaných účtů. Hypoteční trh naopak za současné krize skomírá. Útlum ekonomiky se pak v hospodaření bank také projeví. „V průběhu roku mohou trochu narůstat ohrožené úvěry, což by znamenalo, že banky budou vytvářet určité náklady na potenciální rizika, tzv. opravné položky. A to také snižuje ziskovost,“ řekl Právu viceguvernér ČNB Jan Frait.