Zařízení z Řeže v budoucnu dodá energii tisícům rodin

„V současnosti teplárenství vyrábí přes polovinu tepla z uhlí. Elektřinu jsme schopni dopravit ze zahraničí, ale teplo můžeme dopravit teplovodem na vzdálenost maximálně 50 kilometrů,“ upozornil ředitel sekce jaderná bezpečnost a podpora provozu reaktorů ÚJV Řež David Harut.

Doplnil, že pro výrobu elektřiny jsou vhodné velké reaktory, v teplárenství je ale nejvhodnější výkon pod 100 MW při zachování stávající infrastruktury centrálního zásobování teplem. Plánované rozměry elektrárny jsou 200 × 300 metrů, tedy šest hektarů.

Všechno dodá český průmysl

Výhodou je využití stávajících technologií, v CR-100 se má použít 37 zkrácených palivových souborů VVER 1000, které by měly vydržet pět let provozu, potom se palivo vymění. „Vzhledem k vyšší míře bezpečnosti, protože u malého výkonu jsme schopni zajistit odvod tepla přirozenou cestou a je to pasivní systém, bude možné umístit blok blíže k městům bez nutnosti vnější zóny havarijních plánování,“ dodal Harut.

Palivo pro reaktor bude podle jeho slov možné vyrábět v EU. Je to zároveň vhodný zdroj pro výrobu tzv. růžového vodíku, což je vodík vyráběný elektrolýzou za použití jaderné energie. Jen příprava projektu ale vyjde na miliardy. Investice vedoucí k přípravě podkladů k získání stavebního povolení vyčíslil Harut na 2,5 miliardy korun. Počítá se s tím, že by to zaplatil stát.

Tuzemský projekt má podle Centra výzkumu Řež oproti zahraničním řadu výhod, mj. i značné snížení rizik spojených s dodávkami z ciziny.

V aktuální fázi přípravy projektu je podle centra již potvrzeno, že domácí průmysl bude schopen dodat všechny komponenty elektrárny a s výhodou vsadit na širší portfolio politicky stabilních dodavatelů paliva.

Po roce 2030

Do provozu by mohl být reaktor uveden po roce 2030. Bude-li umístěn v jaderné lokalitě, tedy v Temelíně nebo v Dukovanech, potrvá podle Haruta celý povolovací proces jen 11 let.

„Doba stavby bloku je asi dva až tři roky. Není jednoduché odhadnout cenu, počítá se s asi 6500 dolary (145 tisíc Kč) za instalovanou kW,“ uvedl Harut. Při 100 MW by tak blok mohl stát asi 14,5 miliardy korun. „Nepočítáme s tím, že by náklady převýšily ty u velkých bloků,“ dodal.

V ÚJV Řež, který většinově vlastní energetická společnost ČEZ, vznikají ještě dva další prototypy malých reaktorů. Projekt Energy Well je návrh malého vysokoteplotního reaktoru s výkonem asi 20 MW. Energii by mohl dodávat na regionální úrovni, a to třeba velkým podnikům a kritické infrastruktuře. Také bude umět zajistit dodávky tepla pro domácnosti.

Druhý prototyp HeFasto (heliem chlazený rychlý reaktor) o tepelném výkonu 200 MW představila skupina v roce 2021. Jde o plynem chlazený reaktor, s jehož komerčním nasazením se výhledově počítá po roce 2040, kdy se očekává růst poptávky po masové výrobě vodíku a též větší potřeba zpracovat nashromážděné palivo z lehkovodních reaktorů.