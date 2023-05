Zánovních vozidel v nabídce prodejců letos přibylo

Nabídka zánovních aut je pestřejší. Střední cena zánovních vozů s nájezdem do 20 tisíc kilometrů a stářím do dvou let se v prvním čtvrtletí pohybovala kolem 652 tisíc korun. Oznámila to společnost Aures Holdings.

