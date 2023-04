Škoda letos spustí druhou linku na baterie pro elektromobily a hybridy

Škoda Auto letos plánuje v Mladé Boleslavi spustit druhou linku na výrobu baterií do elektrických aut. Produkce tak vzroste ze stávajících 1800 kusů na 2300 kusů bateriových systémů do elektromobilů a plug-in hybridů denně. Z toho 1500 baterií bude pro elektromobily a 800 pro hybridy. Společnost to uvedla v tiskové zprávě.