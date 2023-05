Zákaz dodávek ruské ropy stojí PKN Orlen přes půl miliardy denně

Orlen také pokračoval v dovozu ruské ropy na svůj domácí trh až do února. A to navzdory původnímu příslibu Polska zastavit dovoz ruské ropy do konce loňského roku. Minulý měsíc Orlen oznámil, že ukončil svou poslední smlouvu s ruskou společností Tatněfť s tím, že to nemohl udělat dříve, aniž by riskoval ruskou žalobu za porušení podmínek smlouvy.