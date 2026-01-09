Za loňský rok přibylo téměř padesát tisíc nezaměstnaných

Článek
„Míra nezaměstnanosti byla nejvyšší za posledních devět let. Není to vlastně už žádné překvapení, protože průběžné výsledky tomu jasně napovídaly. Trend propuštění v průmyslu pokračoval po celý loňský rok, zatímco ve službách se dál nabíralo,“ uvedl hlavní analytik Banky Creditas Petr Dufek.
Pracovníci podle něj sice chyběli ve stavebnictví, ale tam se rozhodně příliš uchazeči o práci nehrnuli, a tak firmy musely spoléhat na zaměstnance ze zahraničí. Růst nezaměstnanosti v době ekonomické konjunktury je projevem strukturální změny, která v naší ekonomice probíhá.
„Důraz na růst produktivity práce nebo alespoň na její nesnižování nemůže vést k ničemu jinému než ke snižování zaměstnanosti. Když se k tomu připočte technologický posun spojený s nástupem AI, může nezaměstnanost růst i v roce letošním. Zásadní otázkou je, jak se bude dařit průmyslu. A nejenom tomu automobilovému,“ dodal.
Lidí bez práce ale bude pravděpodobně daleko více, než uvádějí statistiky Úřadu práce. Šestnáct procent lidí se totiž po ukončení evidence nevrací do žádné ze sledovaných aktivit, ať už se jedná o zaměstnání, důchod, novou evidenci nebo podnikání.
„Typicky se jedná o muže se základním vzděláním a nízkými příjmy, jejichž evidence často končí sankčním vyřazením. Přestože tato skupina zahrnuje například i osoby, které po odchodu z evidence přecházejí na rodičovskou, nemalá část této skupiny bude spadat do šedé ekonomiky,“ uvedlo ministerstvo práce ve své nové analýze.
Volných pracovních míst bylo necelých 87,5 tisíce. Jejich počet přitom už třetím měsícem klesá, ale je jich více než v lednu. S daty za loňský prosinec nejde kvůli změně jejich registrace údaj srovnat.