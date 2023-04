Westinghouse chce vystrnadit Korejce z Dukovan

„Doufám, že se nestane, aby byli Korejci vyřazeni. To by byla rána pro soutěžní atmosféru tendru,“ řekl Právu analytik společnosti ENA Jiří Gavor.

Zádrhel je ve sporu KHNP s jejím severoamerickým konkurentem, firmou Westing­house. Westing­house už kvůli soutěži na stavbu atomové elektrárny v Polsku podal na Jihokorejce žalobu a snaží se je z tendru vystrnadit.

Nyní podle jihokorejského deníku The Korea Herald americká strana usiluje o to, zabránit KHNP ve vývozu jaderné technologie také do Česka.

Jde o duševní práva

Westinghouse tvrdí, že má na korejské technologie duševní práva, a Korejci potřebují k vývozu souhlas americké vlády. Westinghouse v minulosti pomohl KHNP s vývojem jejích prvních reaktorů.

Jihokorejci prohlašují, že si současné reaktory, které chtějí exportovat i do Česka, vyvinuli už sami, takže práva duševního vlastnictví jsou jen jejich a neměly by se na ně uplatňovat americké restrikce.

Přesto podle The Korea Heraldu už v prosinci oznámili do USA převod jaderných technologií do Česka. Americké ministerstvo energetiky jim podle deníku v lednu sdělilo, že hlášení musejí podat osoby z USA, v tomto případě Westinghouse, který už KHNP zažaloval v souvislosti s tendrem v Polsku.

Korejci Polsku nabízejí reaktory APR 1400, Česku pak APR 1000. Jihokorejská firma je jednou ze tří uchazečů na dostavbu jaderného bloku v Dukovanech za dříve odhadovanou cenu 160 miliard korun. Pokud by ze soutěže vypadla, zbyl by jen Westing­house a francouzská EdF, v níž má většinu francouzský stát. Už dříve byly z tendru vyřazeny ruský Rosatom a čínská CGN.

KHNP tvrdí, že jeho účast v tendru ohrožena není. „Výběrové řízení na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech probíhá bez potíží a KHNP se ho i nadále aktivně účastní. V současné době neexistuje nic, co by účast KHNP v tendru jakkoli ohrožovalo, a jsme odhodláni vyvinout maximální úsilí pro to, abychom zakázku získali,“ sdělila Právu společnost. Mediální zastoupení Westinghousu v Česku v úterý na dotazy redakce nereagovalo.

Stát, energetická společnost ČEZ i analytici očekávají dohodu obou firem. „Průběžně vyhodnocujeme možné dopady a rizika pro projekt. Je nutné, aby obě firmy a také jejich vlády hledaly řešení sporu, které nenaruší probíhající tendr, tedy výstavbu nových zdrojů v Česku. K tomu jsme je také opakovaně vyzvali,“ řekl Právu David Hluštík z tiskového oddělení ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

ČEZ, který tendr vypsal, podle svého mluvčího Ladislava Kříže očekává, že Westinghouse i KHNP spor a žalobu nějakým způsobem ve svých nabídkách okomentují.

„Potencionální spor mezi dvěma ze tří uchazečů je významná věc. Uvidíme, jak to uchazeči okomentují a jestli nám tento spor bude, nebo nebude přinášet nějaká rizika,“ sdělil Právu Kříž.

Zdraží dostavba?

I Gavor doufá, že se situace vyřeší. „Takové spory jinak většinou trvají velmi dlouhou dobu, a pokud by po dobu, než rozhodne soud, byla blokována účast KHNP v tendru, znamenalo by to velkou nepříjemnost,“ řekl Právu s tím, že cena nabídnutá KHNP byla v tendru nejnižší. „Probíhá multikriteriální hodnocení a cena je podstatné, i když ne jediné kritérium pro výběr dodavatele. KHNP musí zabojovat především cenou, protože z hlediska kritérií, jako reference v praxi, mají hendikep,“ řekl Gavor.

Přestože bude KHNP uvádět, že nedávno získala pro nabízený blok certifikaci pro EU a vychází z designu, který už je v provozu, je podle Gavora faktem, že konkrétní reaktor APR 1000 nabízený pro Dukovany zatím ještě nikde na světě v provozu není.

„Westinghouse proti tomu má výhodu, že jeho bloky tohoto typu už fungují v Číně a těsně před spuštěním jsou dva bloky v USA,“ shrnul analytik.

Také ekonom Capitalinked Radim Dohnal soudí, že pokud by KHNP z tendru vypadla, nevyšla by pro ČEZ za jaderný blok dobrá cena. „ČEZ, a hlavně Česko, si nemůže dovolit ostudu, že by již podruhé tendr zrušil. Bylo by to fatální poškození důvěryhodnosti Česka jako příjemce zahraničních investic,“ podotkl Dohnal.

ČEZ již v roce 2014 zrušil tendr na dostavbu dvou bloků elektrárny v Temelíně.