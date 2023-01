O Dukovanech v přísném utajení

„Platí zde i další pravidla. Hodnotitelé nesmí do prostor, kde probíhá hodnocení nabídek, nic vnášet, ale ani z nich nic vynášet. Vstupují sem bez telefonů, osobních počítačů nebo poznámkových bloků. Uvnitř mají připravené papíry pro případné poznámky, nesmí si je odsud ale odnášet. Hodnoticí prostory jsou zabezpečeny také proti odposlechu a vstupuje se do nich přes bezpečnostní rámy,“ vysvětlil Kříž.

Po analýze nabídek vyzve ČEZ uchazeče k podání vylepšených nabídek, které by měli odevzdat do konce září. Firma o pořadí v tendru rozhodne do konce roku a předá své vyhodnocení státu. Po schválení hodnotící zprávy státem bude v roce 2024 s vítězným kandidátem uzavřena smlouva.

ČEZ spustil tendr na stavbu v Dukovanech v polovině loňského března. První nabídky, které teď firma hodnotí, odevzdali zájemci loni 30. listopadu. Stavební povolení by mělo být vydáno do roku 2029 a blok by měl být uveden do zkušebního provozu v roce 2036.