Soud schválil výplatu 57 miliard věřitelům Sberbank CZ

Městský soud v Praze v pondělí povolil schválení výplaty 57 miliard korun zhruba 16 tisícům věřitelů zkrachovalé Sberbank CZ formou částečného rozvrhu. Všechny skupiny věřitelů by tak mohly dostat do dvou měsíců 95 procent pohledávek. Vyplývá to z informací zveřejněných v insolvenční rejstříku. Upozornil na to server e15.

Foto: Petr Hloušek, Právo I v pondělí 28. února 2022 zůsataly uzavřené české pobočky Sberbank kvůli atmosféře po ruské invazi na Ukrajinu. Na snímku provozovna v pražské ulici Na Příkopě.

Článek Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem loňského srpna. Česká národní banka na začátku května pravomocně odebrala bance bankovní licenci a pražský městský soud poté poslal banku do likvidace. Kroky k odnětí licence zahájila ČNB 28. února 2022. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Výplata by mohla začít v polovině prosince letošního roku. Po pondělním rozhodnutí soudu začne patnáctidenní lhůta pro možná odvolání. Pokud nebude nikdo z věřitelů procesu bránit, zahájí insolvenční správkyně Jiřina Lužová podle svých dřívějších vyjádření výplatu co nejdříve. Garanční systém finančního trhu, fyzické osoby a malé střední podniky obdrží nakonec 100 procent pohledávek, velké podniky a města a obce minimálně 95 procent. Zkrachovalá Sberbank by mohla začít vyplácet věřitele v prosinci Klienty s vklady do 100 tisíc eur, tedy zhruba 2,5 milionu korun, už vyplatil Garanční systém finančního trhu. Prostřednictvím poboček Komerční banky dosud vyplatit náhradu vkladů více než 87 tisíc klientů Sberbank CZ. Získali přes 25 miliard korun. Náhrady vkladů ze zkrachovalé Sberbank CZ začal Garanční systém vyplácet 9. března 2022, tedy sedm pracovních dnů po pádu banky. Banka bude i nadále spravovat zbývající část úvěrového portfolia a ostatní aktiva, která nebyla součástí kupní smlouvy uzavřené s Českou spořitelnou ani balíku nevýkonných úvěrů prodaných v červenci letošního roku nebankovní společnosti. Poté, co Česká spořitelna v dubnu zaplatila za balík úvěrů Sberbank přes 41 miliard a z majetku padlé banky se následně podařilo za stamiliony korun prodat i sérii firemních dluhopisů a za nižší stamiliony byl zpeněžen i balík špatných úvěrů, má Sberbank prakticky všechny peníze na výplaty už na svých účtech. Největší ruská banka Sberbank měla ve třetím čtvrtletí opět rekordní zisk