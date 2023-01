Vláda plánuje získat větší kontrolu nad energetikou, potvrdil Fiala

Soustředit se chce také na udržení nižších cen energií a jejich dlouhodobé zachování. „To si myslím, že je momentálně důležité, a od toho se odvíjí to, co musíme dělat v České republice se zastropováním - možná nic, protože to bude fungovat. Možná ten strop ani nebude potřeba do budoucna, ale zatím, kdybychom ho neudělali a neudržovali, tak lidé a firmy platí násobně víc, a to jsme nechtěli. Na druhé straně si musíme uvědomit, že každé takové opatření něco stojí a stojí velké peníze a stát nemá jinou možnost než ty peníze buď vybrat od lidí, nebo si je půjčit,“ konstatoval.