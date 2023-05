Vláda si připravila půdu pro zestátnění ČEZu. Akcie podniku padají

Čtvrteční pokles akcií ČEZu je tak nejspíš odrazem chování minoritních akcionářů, kteří se obávají, že je stát z držení akcií vytlačí. „Na trhu je teď panika. Nikdo nic neví, detaily nejsou. Ale ať to dopadne jakkoliv, stát stejně bude muset za vytěsnění minoritních akcionářů nabídnout prémii a je jedno, jestli za celý ČEZ, tak jak je to dnes, nebo po rozdělení,“ sdělil Novinkám akciový analytik Komerční banky Bohumil Trampota.

Vyplacení minoritních akcionářů plus zmíněná prémie by přitom stát vyšly na nemalé peníze. „Při ceně 1100 CZK za akci ČEZu je zjednodušeně hodnota minoritního podílu někde kolem 175 miliard korun. Předpokládáme, že tato cena by se ještě musela navýšit o prémii (například při vytěsnění u francouzské společnosti EDF to bylo +50 %). V tomto případě by to znamenalo 265 miliard,“ doplnil Trampota.