Soud ve Francii povolil znárodnění největšího dodavatele energií

EdF je také jedním ze tří uchazečů o dostavbu jaderného bloku v Dukovanech. O vítězi tendru by se mělo rozhodnout do konce roku.

Stát ve firmě nyní drží zhruba 70procentní podíl. Pokud by stát vykoupil všechny akcionáře, vyšlo by to až na stovky miliard. Variantou by bylo firmu rozdělit, kdy by stát vlastnil výrobu elektřiny.