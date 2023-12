Většinu trhu s potravinami ovládají oligopoly, říká analytik

V prvé řadě je třeba konstatovat, že před i po zdražování patřily a patří ceny potravin v Česku podle Eurostatu k nejlevnějším v Evropské unii – dlouhodobě jsou páté nejlevnější. U nás ale byla v minulých dvou letech na rozdíl od dalších evropských zemí dynamika růstu cen potravin výraznější, a to z celé řady důvodů. Jsou za tím naše vyšší ceny energií, rychlejší růst mezd a důsledky inflace, které se projevily růstem cen většiny komponentů k výrobě potravin.

Je to nepochybně jeden z faktorů, který je ale dán i historicky, sázkou na průmyslovou zemědělskou a potravinářskou produkci.

Role státu v této situaci spočívá především ve vytváření podmínek pro zvýšení konkurence ve všech článcích produkce a prodeje potravin, tedy v zemědělství, potravinářství a maloobchodu. Hlavním nástrojem k tomu by mělo mít cílené omezování byrokracie, zejména té, která je u nás uplatňována nad rámec unijní legislativy.

Jednoznačně se neosvědčila. V Maďarsku vedla ke zvýšení inflace a nedostatku některých regulovaných potravin, v Polsku se snížení DPH na potraviny promítlo do zásadního propadu příjmů státního rozpočtu v řádu mnoha desítek miliard. Na Slovensku se před uvažovanou regulací ceny potravin uměle zvýšily, a i po zastropování byly nakonec vyšší než u nás.

V Česku přebírají roli cíleného snížení cen potravin slevové akce, které jsou stále častěji využívané, a to bez potřeby zákonné regulace. Nevýhodou ale je, že prostřednictvím slevových akcí ztrácí spotřebitelé povědomí o skutečné ceně potravinářských produktů.

Řetězce nepochybně pokles DPH o tři procentní body do cen promítnou – opakovaně to deklarovaly. Problém je, že pokles DPH „přebijí“ faktory působící růst cen. Opět přitom půjde o energie, ale také například o navýšení poplatků za vodné a stočné nebo přeřazení nápojů do základní sazby DPH 21 procent. Osobně se domnívám, že v lednu k nějakému výraznějšímu zdražení ještě nedojde. Již v průběhu jarních měsíců ale lze mírný růst cen některých skupin potravin očekávat, mimo jiné zeleniny a ovoce kvůli letošní nižší sklizni.