V největší továrně na iPhony na světě propukly nepokoje kvůli covidovým opatřením

„Zatímco je jen malá šance, že by se úřady rozhodly během zimy ustoupit od politiky nulového covidu, existuje značné riziko, že úsilí o omezení výskytu selže,“ napsali analytici společnosti Capital Economics. To by mohlo vést k dalším uzávěrám, které by způsobily bezprecedentní škody ekonomice, dodali analytici.