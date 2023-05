V Maďarsku určili potraviny, které se budou muset prodávat ve slevě

Větší supermarkety budou muset v Maďarsku od 1. června do 30. září 2023 prodávat vybrané potraviny ve slevě a nabídka se bude každý týden měnit. Koncem týdne byl zveřejněný seznam potravin, kterých se to bude týkat. Obchodníkům to stát nijak kompenzovat nebude.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto

Vyhláška rozdělila základní potraviny do několika kategorií a obchodní řetězce budou muset z každé kategorie vybrat minimálně jednu položku, která budou daný týden prodávat se slevou deset procent z nejnižší ceny za předchozí měsíc. Kategorie potravin, kterých se bude týkat povinný prodej ve slevě, jsou drůbeží, vepřové a hovězí maso, masové výrobky, ryby a rybí konzervy, mléko a smetana, jogurty, sýry, máslo, margarín, chléb a pečivo, těstoviny, rýže, mouka, cukr, čerstvá zelenina a ovoce, koření, polotovary, káva, čaj, minerálky a slazené nápoje. Obchody musí zabezpečit, aby zboží v akci byl po celý týden dostatek. Opatření se bude kontrolovat, v případě jeho nedodržení hrozí pokuta ve výši 500tisíc až 3miliony forintů (31tisíc až 188tisíc korun). Povinné slevy nahradí už dříve zavedené opatření v podobě zastropování cen u základních potravin, které na konci června skončí. Vláda premiéra Viktora Orbána se tímto opatřením snaží snížit inflaci, která v březnu v Maďarsku dosáhla 25,2 procenta.