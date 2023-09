V Brně zahájili stavbu multifunkční arény, vyjde na miliardy

Primátorka Markéta Vaňková (ODS) pondělí označila za nejvýznamnější den její politické kariéry. „Zahajujeme stavbu, která je v posledních letech tou největší. O hale se tu hovořilo mnoho let, mnoho mých předchůdců slibovalo, že hala bude postavena, ale až do teď se to nepovedlo,“ prohlásila Vaňková a připomněla, že okolí výstaviště se promění nejen novou halou, ale i budovaným městským okruhem, tramvajovou smyčkou a přípravou lanovky, která by měla vést do brněnského kampusu v Bohunicích.