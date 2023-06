Uhelné elektrárny budou nahrazeny malými reaktory, říká manažer

V rámci EDF vedete projekt komerčního vývoje malého modulárního reaktoru (SMR) Nuward. Co nabídne?

Nuward je tlakovodní reaktor s 340 MW instalovaného elektrického výkonu a cílí na velmi specifický trh, kde vznikají nové příležitosti. Trh jako takový ale ještě není zcela vyvinutý, to nastane až po roce 2030. Nuward SMR bude odpovídat požadavkům trhu v České republice a ve střední a severní Evropě.

Abychom toho docílili, spustili jsme několik iniciativ, které souvisejí například s licencováním takového reaktoru, hledáme v Evropě dodavatelský řetězec. Připraven k výstavbě bude v roce 2030.

Jaké jsou výhody malých modulárních reaktorů proti těm tradičním?

Nenazval bych to přímo výhodou, vzájemně se budou doplňovat. Oba cílí na odlišné trhy. Velké jaderné elektrárny jsou vhodné pro trhy, kde jsou důležité spolehlivé dodávky elektřiny v základním zatížení sítě. Uvědomili jsme si ale, že na trhu existuje nový sektor, kde jsou potřeba menší instalované kapacity v řádu několika stovek megawattů, které mohou například nahradit uhelné elektrárny.

Týká se to několika stovek uhelných elektráren v Evropě a tisícovek po celém světě. Pokud chceme dosáhnout klimatických cílů, musí být odstaveny do roku 2050. To je velmi zajímavý trh.

Budeme stavět několik desítek takových reaktorů ročně

Další trh jsou menší sítě, které si nemohou dovolit velké instalace z důvodu udržení stability. SMR jsou vhodné i pro energeticky náročné průmyslové klastry.

Spolupracujete s českými úřady v oblasti licencování. Má to souvislost s dukovanským tendrem?

Ne, jsou to zcela odlišné procesy. Dukovanský projekt je o velkých reaktorech a EDF tam nabízí svůj EPR1200. S Nuward chceme soutěžit o to být v Temelíně a dalších lokalitách, které ČEZ zvažuje. Proto se snažíme uzpůsobit ho pro Česko a zajistit, že budou zahrnuty české požadavky, názory, potřeby trhu a dodavatelský řetězec.

Předběžné bezpečnostní hodnocení našeho reaktoru budou provádět certifikační jaderné úřady ve třech zemích, a to ve Francii, České republice a Finsku. Dívají se na naše technologie společně a dávají nám informace, zda to, co navrhujeme, je to, co se od nás bude při licencování očekávat. Máme tak včasné informace o tom, co budeme muset splnit, abychom licenci získali. Licencování je kritickou částí vývoje produktu.

Co se týče dodavatelského řetězce, jsme nyní jediní, kdo může dodat technologii kompletně vyrobenou v Evropě. V Česku EDF spolupracuje s více než třicítkou firem nejen v oblasti jádra. Chceme vytvořit řetězec kompletně umístěný ve Francii a dalších evropských zemích.

ČEZ podepsal několik memorand i s dalšími možnými dodavateli malých reaktorů…

Když se podíváte na světový trh, všude se uzavírají různé smlouvy. My pracujeme s ČEZ a ÚJV Řež. Co nás odlišuje, je náš přístup, že nasloucháme tomu, co Česká republika potřebuje. Naším přístupem je partnerství s lokálními společnostmi. Udělali jsme to ve Velké Británii, v Číně a jsme připraveni to udělat i v Česku.

O malých modulárních reaktorech se hovoří jako o mimořádně bezpečných jaderných elektrárnách. Může to pomoci i s vnímáním jádra na nejvyšší evropské úrovni?

Už nyní pociťujeme ze strany Evropské komise velmi slibné pokroky, co se týče přijetí jádra a potvrzení, že jádro je klíčovým pilířem dekarbonizace.

Evropská komise se velmi zajímá i o SMR. Jednou z klíčových vlastností je to, že bychom je měli být schopni umístit blíže místu spotřeby energií. To je výhodnější třeba pro přenos tepla do měst. Evropská komise nám naslouchá, blízce s ní spolupracujeme.

Bude nutné nahradit stovky uhelných elektráren. Kolik SMR dokážete ročně postavit?

Aby obchodní model pro malé modulární reaktory fungoval, je potřeba, abychom dokázali replikovat design a stavební metody. To zajistí jeho konkurenceschopnost.

Přesné číslo teď nedokážu říct. Ale pro porovnání, když Francie vyvinula velký jaderný reaktor, stavělo se jich v jedné době v průběhu jednoho roku osm najednou. U malých modulárních reaktorů bude velká část komponent vyrobena již v továrně, takže schopnost postavit jich najednou víc bude výrazně vyšší, k tomu s kratší dobou výstavby. Bude se jednat o několik desítek takových reaktorů ročně.

Když porovnáme velké reaktory s těmi malými, jak je u nich rozdílná cena za instalovaný výkon?

Historicky se velikost instalované kapacity jaderných elektráren zvětšovala a jedním z důvodů byla konkurenceschopnost. Čím větší reaktor, tím výhodnější cena za jednotku instalovaného výkonu.

Teď se buduje nový trh a potřebujeme najít způsob, jak být konkurenceschopní. Tím je právě výroba komponent v továrně a stavění většího množství elektráren se stejným designem. Všechny tyto faktory pomohou učinit SMR konkurenceschopnými v porovnání se zdroji elektřiny, které budou po roce 2030 k dispozici.

Jakých částí stavby by se české firmy mohly účastnit?

Zatím jsme definitivně nedospěli k tomu, kdo by mohl stavět kterou část. Program malého modulárního reaktoru je každopádně založen spíše na regionálním než na národním přístupu. Pokud budeme moci zahrnout české dodavatele do výroby SMR, budou schopni dodávat pro Nuward na různých evropských trzích.