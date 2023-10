Tunel z Prahy do Berouna, který se plánuje už 20 let, má dokumentaci k posouzení EIA

Správa železnic předala ministerstvu životního prostředí dokumentaci k posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA. Ministerstvo ji záhy vrátilo jako neúplnou, podle Správy železnic to však byly jen formální připomínky, nebylo nutné měnit technická řešení, takže ve druhé půli září se materiál vrátil na ministerstvo. Na jeho závěry a posouzení se nyní bude nejspíš několik měsíců čekat. Mezitím by se mělo konat veřejné projednání. Pokud vše půjde hladce, stavět se má začít v roce 2028.

Pokud se za tu dobu ještě něco nezmění, má být tunel dlouhý skoro 25 kilometrů. „Bude dvoukolejný a využívat ho bude osobní i nákladní doprava,“ řekla Právu mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Navrhovaná maximální rychlost je až 200 kilometrů v hodině. Třicetikilometrová cesta z Prahy do Berouna by se tak měla cestujícím zkrátit na 13 minut. Teď cesta rychlíkům trvá podle dostupných jízdních řádů zhruba půl hodiny.

Mezi oběma městy lze kromě dálnice využít dvě železniční tratě. Jedna vede kolem Loděnice, druhá přes Karlštejn. Tato druhá trasa se nyní začala opravovat. „Se stavbou tunelu to nemá nic společného, tunel má být veden blíže severnější trati, ale bude se jednat o úplně novou trasu. Oběma stávajícím tratím by ale měl nový tunel výrazně ulevit,“ uvedla Friebová, podle níž by potom tunel využívaly dálkové a rychlíkové spoje, na existujících tratích by logicky jezdily spíše osobní vlaky, které obsluhují vícero zastávek na trase.