Těžní věže jsou svědky hornické historie, mají se zachovat

„Je připraven návrh památkové ochrany bývalého dolu ČSA, který považujeme z historického, typologického a architektonického hlediska za nejvýznamnější,“ potvrdila Právu Petra Batková, mluvčí ostravského pracoviště Národního památkového ústavu. Dodala, že se jedná o mimořádný příklad přestavby původního areálu dolu na tzv. velkodůl ze 40. a 50. let minulého století.

Těžní věž větrné jámy Doubrava sever pak by mohla být zachována bez jámové budovy jako symbol původní funkce areálu a místní dominanta.

Podle Kristýny Hanušové z ředitelství Diama ještě není výčet budov z někdejšího závodu Darkov, které budou ponechány, definitivně uzavřen. Má se o něm debatovat na úrovni vlády, respektive meziresortní debaty. Důlních památek by však mělo zůstat zachováno tolik, aby to budoucím generacím připomínalo, že těžba uhlí i přes pozdější negativní dopady na krajinu přinesla regionu nebývalý hospodářský rozvoj.

„Zároveň by měly být zachovány jen stavby, u kterých je ujasněn způsob jejich financování a dalšího využití,“ upozornila.

Hanušová má za to, že pokud to jen trochu lze, měly by být někdejší části dolů využívány. „Předpokládá se vytvoření památkové zóny, přístupné pokud možno široké veřejnosti. V Ostravě existuje několik příkladů, kdy jsou objekty po ukončení svého původního využití transformovány na objekty volnočasového či administrativního využití,“ poznamenala.