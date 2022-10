Teplárny zdražují. Až o stovky procent

„Cenu letos zvyšovat nebudeme. Ta, která je platná od ledna, tedy 716,87 Kč/GJ u smlouvy na 5 let a 838,44 Kč/GJ pro ostatní, bude platit i do konce roku. Od příštího roku předpokládáme korekci ceny, protože i nám stoupají vstupní náklady, částečně stále používáme zemní plyn, do nákladů se nám to promítá,“ uvedl vedoucí oddělení obchodu a marketingu v Teplárně Liberec David Souček.