Temelín a Dukovany díky inovaci zvýší výrobu

„Do peletek, tedy směsi uranu 238 a 235, přidáváme určité množství gadolinia. To funguje jako brzda, díky které bude štěpná reakce uvnitř probíhat o něco déle. Jiné úpravy potřeba nejsou,“ vysvětlil Právu člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Místo aktuální výměny části paliva jednou za rok tak bude od roku 2026 v Temelíně stačit provést ji jednou za osmnáct měsíců. To znamená, že palivo vydrží o polovinu déle. V Dukovanech se cyklus výměny paliva prodlouží na šestnáct měsíců.

Při průměrné spotřebě domácnosti 3000 kilowatthodin by to umožnilo pokrýt roční potřebu elektřiny pro 670 tisíc rodin.

Analytik Capitalinked Radim Dohnal zvýšení efektivity vítá. Upozornil ale, že se změní cyklus, což bude mít svá specifika. Zatím odstávky bloků probíhají v létě, kdy je cena elektřiny nízká. „Nově to bude každé dva roky vycházet na zimu, kdy se naopak cena elektřiny kvůli zvýšené spotřebě zvyšuje,“ řekl Právu Dohnal.

„V Temelíně jsme na druhém bloku v rámci výměny paliva zavezli do reaktoru o něco více palivových souborů, jež budou pracovat o něco déle. Předcházelo tomu obrovské množství analýz a testů a schvalovacích procedur. Musíme si být jistí udržením všech bezpečnostních parametrů,“ přiblížil Zronek.

Palivových souborů, tedy základních článků jaderného paliva, se kterými je možné samostatně manipulovat, bude firma měnit o něco víc, ale zato méně často. V reaktorech Temelína je jich 163, do letoška jich firma měnila zpravidla čtvrtinu ročně. V září jich ale bylo v případě druhého bloku 48, tedy o šest více než obvykle.

„Kdybychom to zjednodušili, tak si představte, že do kamen vložíte místo pěti třeba sedm uhelných briket a přivřete přívod vzduchu. Kamna tak vydrží hřát déle. V případě delších palivových kampaní v jaderných elektrárnách je to podobné,“ sdělil Zronek.