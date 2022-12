Taxislužbu na pražském letišti bude od jara nově provozovat Uber

„Taxi služba je pro nás klíčová. V koncesním řízení jsme kladli důraz na požadavky cestujících, kteří především chtějí znát cenu předem. Nový taxi operátor bude poskytovat své služby pod neustálou kontrolou letiště. Všechny jízdy, a to i ty, které budou mimo Prahu, musí být v souladu s nařízením o maximálních cenách,“ řekl člen představenstva Letiště Praha Jakub Puchalský.

Současným provozovatelům skončí smlouva v lednu 2023. Uber by podle letiště měl po podpisu smlouvy zahájit přípravu tak, aby mohl co nejdříve po uplynutí stávající smlouvy nabízet své služby. Letiště si v tendru vymezilo povinnost provozovatele před každou jízdou stanovit konečnou cenu, kterou vypočítá jeho software. Výsledná cena jízdného pak nesmí překročit dohodnutou cenu, a to ani při změně trasy nebo čekání v koloně. Cestující bude mít také možnost vždy zaplatit i bezhotovostně.