Středula: Reálná mzda lidí se prudce propadla

Vláda snižuje objem prostředků na platy ve státní a veřejné správě o dvě procenta a na polovinu krátí benefity z FKSP, Fondu kulturních a sociálních potřeb. Jaké to může mít dopady?

Vůbec bych se nedivil tomu, kdyby došlo k ohrožení fungování základních služeb státu. Především je třeba zdůraznit, že zásadní snížení životní úrovně zaměstnanců rozpočtové sféry nezačíná rozpočtem na příští rok, ale už dva roky běží. Od roku 2021 do letošního roku poklesly v rozpočtové sféře reálné platy v průměru o 15 procent.

To znamená, že zaměstnanci rozpočtové sféry budou v roce 2025 v průměru ztrácet oproti roku 2021 dva a půl měsíčního platu. To představuje měsíční ztrátu zhruba 9450 korun. Jinak řečeno, budou mít přesně takovou kupní sílu, jako kdyby předloni pracovali více než padesát pracovních dní zdarma. To je ve skutečnosti celé jádro problému.