Stížnosti na už zakázaný telemarketing se množí, pokuty úřad zatím neudělil

I přes riziko porušení zákona, a tudíž hrozby pokuty, to někteří „telešmejdi“ nejspíš nadále zkoušejí a lidem, kteří jim k tomu nedali výslovný souhlas, volají s nabídkami. ČTÚ totiž k 23. srpnu obdržel celkem 97 stížnosti a 16 telefonických dotazů týkajících se marketingových hovorů.

Časový rámec, kdy by k případné pokutě mohlo dojít, nelze podle ní vymezit, protože „ne vždy se podaří získat od podatele všechny potřebné informace v rámci prvotního podání, mnohdy je potřeba vyzvat jej k doplnění dalších stěžejních informací, jejichž relevantnost je rovněž nezbytné dále ověřit“.

ČTÚ může za porušení zákona udělit pokutu až 50 milionů korun nebo do výše 10 procent z čistého obratu pachatele přestupku dosaženého za poslední ukončené účetní období.

Ještě v loňském roce totiž fungovala praxe, že firmy mohly volat s nabídkami a oslovovat kohokoliv, pokud dotyčný neměl v registru operátora uložený výslovný nesouhlas. Jenže letošní novela zákona to obrátila: nově se automaticky předpokládá, že spotřebitele marketingové hovory obtěžují a nemá o ně zájem, a pokud nedá předem výslovný souhlas, nemůže být „telešmejdy“ kontaktován.

„Před 1. červencem 2022 vlastně mnohdy nebylo na co si stěžovat. Pokud spotřebitel nevyužil možnosti vyjádřit ve veřejném seznamu nesouhlas s marketingem, volat mu s nabídkami nebylo v rozporu se zákonem. Nyní má spotřebitel násobně větší ochranu, takže pokud veřejně či individuálně pro danou společnost nevyjádří přímo svůj souhlas, nikdo by ho obtěžovat s marketingem neměl,“ vysvětlila Meravá.

To, co už si volající nemůže v hovoru dovolit říct, ještě více přiblížil Petr Šmelhaus, vedoucí právního oddělení časopisu dTest. „Novelizovaný zákon chrání spotřebitele před dosud nejběžnější ‚šmejdskou‘ praktikou nevyžádaných nabídkových volání, a to odpovědí na otázku: ‚Kde jste vzal moje telefonní číslo‘ způsobem: ‚Vaše telefonní číslo bylo náhodně vygenerováno‘. Tento důvod již zákon o elektronických komunikacích nedovoluje,“ řekl Novinkám.