Lithium u Horního Slavkova se má těžit, až bude závod na zpracování

ČEZ pro Právo uvedl, že s případnou těžbou uhličitanu lithného na Sokolovsku nemá v současné době nic společného. „Ale možné spolupráci se do budoucna nebráníme,“ řekl Ladislav Kříž, mluvčí společnosti ČEZ.

„Naše studie proveditelnosti těžby na Cínovci bude hotová do konce roku,“ pokračoval. „Čistě pro zpracování rudy z Cínovce byla pro zpracovatelský závod vybrána průmyslová zóna Dukla v Újezdečku. V žádném případě ale nejde o zpracování jiné rudy než z Cínovce,“ dodal Kříž s tím, že vznik zpracovatelské části je ve stadiu příprav.

„To, co je na Cínovci, tak je lithium v hornině, zatímco tady je ve slídě, takže se jedná o zcela jiný způsob zpracování. Když říká ČEZ, že se chystá zpracovat to, co je na Cínovci v zemi, jde pro ně technologicky o úplně něco jiného, než je tady,“ uvedl starosta s tím, že vychází z načtených odborných článků a studií.