Stavba mostu v Mladé Boleslavi má skluz, přijdou sankce

Podle původních informací města měl být most hotov do konce listopadu. „Firma, která stavbu provádí, se dostala do skluzu, proto nyní požádala o prodloužení termínu,“ uvedla mluvčí mladoboleslavské radnice Šárka Charousková.

Nový termín dokončení je podle ní 20. ledna. To je podle magistrátu termín, kdy by měla být stavba definitivně hotová.

„Město vůči zhotoviteli stavby plánuje využít sankce za nedodržení termínu, které byly ve smlouvě stanoveny, jinou možnost bohužel v tuto chvíli nemáme,“ dodala Charousková.

Podle informací přímo z místa stavby by však mohl být most průjezdný přece jen o něco dříve. „Směřujeme k tomu, aby byl provozuschopný do konce roku, pokud se nic nezadrhne, měli bychom to stihnout,“ řekl Právu stavbyvedoucí David Šimáček.

Skluz podle něj nastal proto, že se muselo čekat na statické posudky od města. Než dorazily, nemohlo se tu pracovat a firma převelela dělníky na jinou stavbu. Když už mohli tady pokračovat, museli nejdřív zakončit dílo jinde.

„Tím se všechno posunulo, ale teď už by tady neměl být problém. Pokud všechno stihneme, dokud jedou obalovny, tak bychom měli během prosince dokončit most do stavu, aby se tu dalo jezdit. Pak ještě na jaře možná bude potřeba dodělat nějaké drobnosti, například spárování ve spodní části, ale to už by nemělo mít na dopravu vliv,“ dodal Šimáček k rozsáhlé rekonstrukci mostu z roku 1907.

Ve špatném stavu byla zejména nosná konstrukce. Stavbaři ji proto zbourali a nahrazují ji novou, součástí prací je také sanace nábřežních zdí. Stavební práce vyjdou zhruba na 12 milionů korun.

Uzavírka omezila trasy několika městských i regionálních autobusových linek. Kruhový objezd v Podolci je při opravách průjezdný pouze do ulic Nádražní a Vinecká.