Stanjura: Rozpočtové škrty by padly na lidi

Vláda chce snižovat schodky státního rozpočtu, ale nutné výdaje na potlačování dopadů současné krize jí to neumožňují. Škrty v rozpočtu by pak byly na úkor životní úrovně lidí a ekonomiku by poškodily. Právu to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Foto: Petr Horník, Právo Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS)