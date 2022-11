Stanjura: Ekonomika už je v recesi

Stanjura očekává, že hospodářská recese bude nejspíš mírná. „Pokud nepřijde velký externí šok, nehrozí nám žádný prudký propad,“ řekl. Za hlavní rizika pro hospodářství považuje další vývoj cen energií v důsledku ruské agrese na Ukrajině a přetrvávající problémy v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, které spustila už pandemie covidu. Ministr upozornil, že ve střednědobém horizontu lze očekávat snahu o návrat části výroby z Asie do Evropy, což může vést k určitému zdražení produkce.

I přes nástup recese Stanjura neočekává významnější dopad na nezaměstnanost. Podle aktuální prognózy by její míra letos měla dosáhnout průměrné hodnoty 2,5 procenta a v roce 2023 se zvýšit na 3,1 procenta. Svaz průmyslu a obchodu v posledních měsících ale varoval před tím, že dosud nebyla schválená podpora pro velké podniky. Většině z nich přitom v prosinci skončí zafixování cen energií, za které platí v některých případech i miliardy korun ročně, a hrozí, že některé situaci nezvládnou a začnou propouštět.

„Na denní bázi probíhají debaty, jak pomoci velkému průmyslu. Myslím, že se blížíme k nějakému rozhodnutí a řešení. Odhadujeme, že průměrná roční nezaměstnanost bude příští rok 3,1 procenta, že si udržíme lídrovskou pozici v rámci EU. Takže neočekáváme žádný prudký nárůst nezaměstnanosti. To ovšem neznamená, že některé podniky, třeba i větší nemohou skončit,“ uvedl Stanjura na dotaz Práva.

Upozornil, že Česko zůstává na předním místě v EU co do nízké míry nezaměstnanosti, na trhu práce je stále mnoho volných pracovních míst a situace se příliš nezměnila ani po odchodu Ukrajinců do války a následném zapojení desítek tisíc uprchlíků.