Soláry vedle chmele. Agrovoltaiku čeká zelená

Solární panely by už brzy mohly být více začleněny do českého zemědělství. Místo velkých plání s fotovoltaikou, kde roste maximálně tráva, by se měly více propojit s poli a sady.

Foto: Profimedia.cz Solární panely by mohly vedle výroby elektřiny chránit rostliny před prudkým slunečním zářením.