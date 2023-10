Soláry na vinicích. Vláda rozhodne o zavedení fotovoltaiky do zemědělství

Elektřinu vyrobenou panely pak budou zemědělci moci použít pro svou potřebu, nebo ji dodávat do veřejné sítě za obdobných podmínek jako majitelé ostatních fotovoltaických panelů. U mnoha plodin pak má být výhodou i to, že jim soláry budou poskytovat potřebný stín.

Panely budou muset být umístěny tak, aby nepoškozovaly půdu a aby pak bylo možné pole uvést do původního stavu.

Podle dřívějších odhadů úřadu by se mohly panely postupně ocitnout až na 70 tisících hektarech. „Z hrubého výpočtu nám vychází, že jeden hektar plochy poskytne jeden megawatt výkonu,“ řekl před časem serveru E15 výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář.

Mnozí zemědělci tím ale zatím příliš nadšeni nejsou. „Panely podle nás patří třeba na střechu zemědělských budov,“ řekl Právu Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR. Pokud by se podle něj využívaly i na zemědělské půdě, tak by to mělo být především na trvalých porostech, třeba ve zmíněných vinicích či na chmelnicích.