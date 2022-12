Snazší výstavbu solárů brzdí čekání na novelu

Vláda plánovala, že začne platit od 1. ledna, ale to se kvůli prodlevě ve schvalovacím procesu nestihne. Podle návrhu nebude pro stavbu výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů s výkonem do 50 kW, hlavně malých fotovoltaických elektráren, potřeba povolení stavebního úřadu ani licence Energetického regulačního úřadu. Zatím se bez povolení obejdou jen elektrárny do 10 kilowattů.