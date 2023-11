Nafta i benzín opět přes 40 Kč? Výjimka u ruské ropy brzy skončí

Česko i Slovensko získalo loni v rámci embarga Evropské unie na ruskou ropu roční výjimku. Lhůta vyprší už příští týden, přičemž ale zejména u výroby nafty Česko stále není soběstačné a dosud to řeší importem hlavně z rafinérie Slovnaftu u Bratislavy. Ta však ze 70 procent zpracovává právě ruskou ropu.

Teď se čeká na to, zda Evropská komise vyhoví žádosti Slovenska a prodlouží mu od 5. prosince výjimku o další rok, čímž by se prodloužil i termín pro dovoz nafty ze Slovenska do Česka. Premiér Petr Fiala (ODS) minulý týden při návštěvě slovenského premiéra Roberta Fica prohlásil, že Česko slovenskou žádost podpoří.

Nepřekvapilo by mě, kdyby to bylo hlavně u nafty i o několik korun Jiří Gavor, analytik ENA

V současnosti stojí podle společnosti CCS litr nafty v průměru 37,79 koruny a Naturalu 95 je cena 37,64 Kč. Gavor odhaduje, že v případě krachu slovensko-českých snah v Bruselu by ceny mohly vzrůst o koruny, ale například ekonom Datarun Petr Bartoň se obává ještě většího nárůstu. Míní, že by cenovky mohly začínat i pětkou, tedy litr nad padesát korun.

Podle Gavora by to však byl moc divoký scénář. „Myslím si, že tak vysoko se nedostaneme, protože o tom, že výjimka má skončit, všichni obchodníci vědí, a mají snahu se předzásobit,“ vysvětlil.

Z Německa dráž

Dopad do cen připouští i mluvčí českého zastoupení maďarské společnosti MOL Martin Pavlíček, která slovenskou rafinérii vlastní.

„Pokud se výjimka na export produktů z ruské ropy ze Slovenska neprodlouží o rok, musí Česko najít způsob, jak výpadek ze Slovenska nahradí,“ sdělil Novinkám a Právu. To ale půjde jen sotva, a ne levně.

Polsko či Rakousko, které jsou rovněž v produkci paliv nesoběstačné, pomoci nedokážou. „Teoreticky se může chybějící palivo dovézt z Německa. To ovšem znamená, že česká železnice musí zvládnout nápor přidaných vlakových souprav,“ podotkl Pavlíček.

Zlevňování benzinu se zastavilo, nafta klesá dál

V současnosti podle něj palivo z Německa přepravuje přibližně osm set vlaků, nově by jich mohl být až dvojnásobek. „Při rostoucích cenách elektřiny, používané v železniční dopravě, je ale možné, že by se nárůst nákladů na přepravu promítl i do koncové ceny paliv,“ dodal Pavlíček.

„Z hlediska zásobování trhu by tedy prodloužení výjimky bylo pro spotřebitele dobré, protože objem dováženého paliva, především nafty za Slovnaftu, je vysoký,“ shrnul Gavor.

I podle něj by přeprava paliv do Česka ze západoevropských rafinérií by byla nákladnější než ze Slovnaftu.

Rozšířený TAL dodá až za rok

Prodloužení výjimky by perfektně zapadlo do plánů státu, jenž za rok počítá s dokončením rozšíření kapacity ropovodu TAL z italského Terstu do německého Ingolstadtu, odkud se ropa přepravuje ropovodem IKL do Kralup nad Vltavou. To umožní dovézt do země celou roční potřebu ropy ve výši asi osm milionů tun a závislosti na ropě z Ruska se zbavit.

Zároveň to ale není tak, že by jednotlivé podniky a obchodníci seděli s prázdnýma rukama a čekali, jak to dopadne v Bruselu.

Marek Roll, mluvčí státem vlastněné společnosti Čepro, která patří mezi největší provozovatele čerpacích stanic v Česku, Právu řekl, že firmy by se zákaz dovozu nafty ze Slovenska nedotkl. „Již rok nabízíme produkty, které nemají původ z ruské ropy. Zajišťujeme distribuci i pro další firmy, a je na nich, aby se na český trh produkty z ruské ropy nedostávaly,“ prohlásil.

Pavlíček za Slovnaft dodal, že podnik v současné době zpracovává asi třicet procent neruské ropy. „Kdyby výjimka neprošla, dokázal by zajistit pohonné hmoty pro síť čerpacích stanic MOL v Česku,“ konstatoval.

Pro potřeby svých ostatních zákazníků by ale firma musela zajistit dodávky z jiných zdrojů v Česko nebo u třetích stran.

Podle Davida Hluštíka z ministerstva průmyslu je resort v kontaktu se všemi velkými distributory pohonných hmot, a ti jsou na situaci připraveni.

„Je také potřeba upravit technologii rafinérií pro zpracování jiné než ruské ropy. Na tom spolupracujeme s firmou Orlen Unipetrol, která vlastní rafinérie v Česku. První testy už proběhly a nyní je budeme s firmou vyhodnocovat,“ dodal Hluštík.

Doplnil, že pro případ nahodilého výpadku s důsledkem nedostatku pohonných hmot má Česko dostatečné zdroje ve státních hmotných rezervách, které byly letos navýšeny u motorové nafty i surové ropy tak, že přesahují zásobu nad zákonem požadovaných 90 dní průměrné spotřeby.