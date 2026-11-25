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Ve výběrovém řízení neuspěly se svými nabídkami společnosti Česká zbrojovka a Colt’s Manufacturing Company, které patří do české skupiny Colt CZ Group SE.
Podle slovenského ministerstva byla italská nabídka cenově nejvýhodnější. Kupované zbraně, které by měly být dodány v prvním pololetí příštího roku, doplní chybějící vybavení a postupně nahradí starší zbraně.
Slovensko nákup zrealizuje v rámci mezivládního kontraktu s Itálií. Ministerstvo vnitra uvedlo, že do vyhodnocení zařadilo i nabídky od České zbrojovky a od Colt’s Manufacturing Company, byť nebyly předložené příslušnými vládami, ale přímo firmami. Kromě toho ministerstvo posuzovalo nabídku slovenského výrobce zbraní Grand Power.