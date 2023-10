Silnější pokles inflace dál oslabil korunu

Jak moc případně centrální banka základní úrokovou sazbu, kterou od loňského června drží na sedmi procentech, sníží, zůstává otázkou. Do konce roku bude mít rada ještě dvě měnověpolitické zasedání – první na začátku listopadu, druhé před vánočními svátky. Podle Nováka je ve hře i snížení o 50 bazických bodů neboli o půl procentního bodu do konce roku.

„Je velmi těžké odhadovat, jestli by k určitému snížení nemohlo dojít už na tom prvním na začátku listopadu, na každý pád je nyní velmi pravděpodobné, že k prvnímu snížení sazeb dojde do konce roku. Zároveň jako první krok očekávám nejnižší reálné snížení o 25 bazických bodů,“ sdělil Novinkám analytik XTB Jiří Tyleček.

Trh podle něj už se snížením sazeb do konce roku počítá, a tak by v případě, že k tomu skutečně dojde, koruna neměla výrazně oslabit. „Kurz k euru očekávám do konce roku nejčastěji v rozmezí 24,50 – 25,00 EUR/CZK. Bude samozřejmě záviset také na dalších faktorech včetně vývoje měnové politiky v eurozóně a USA a také na geopolitickém napětí, jehož růst by mohl korunu oslabovat,“ dodal.