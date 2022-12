Síkela: Zájem o podporu na energie má zatím 1000 firem, připraveno je 30 miliard korun

Do budoucna má vláda připravené i stanovení cenových stropů energií pro velké podniky. Ty by měly být na stejné úrovni jako pro malé a střední firmy. Možnost zavést horní hranice cen elektřiny a plynu i pro velké firmy se dostala ve Sněmovně do již přijaté novely energetického zákona, která zejména zavedla výrobcům elektřiny povinnost platit odvody z nadměrných příjmů z jejího prodeje. Podobu zastropování cen by kabinet stanovil svým nařízením. Nařízení by mohla vláda podle Síkely vydat do konce roku.