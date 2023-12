Senát dal komunitní energetice zelenou

„Sdílet elektřinu půjde z chalupy do bytu, ze školy do bazénu nebo místnímu pekaři. Možnosti dané evropskou legislativou Česko využilo velmi rychle,“ zhodnotil předseda Komory OZE Štěpán Chalupa.

V praxi to může znamenat, že třeba u běžné distribuční sazby se za odběr jedné kilowatthodiny takto vyrobené elektřiny bude platit kolem tří korun, kdežto od velkého dodavatele by to bylo i osm korun.

Omezení na počet členů a region má platit do poloviny roku 2026. Do té doby by mělo být v provozu datové centrum sledující výrobu a spotřebu elektřiny v soustavě, a omezení by měla padnout.