Šéf ERÚ Trávníček: Platby za distribuci energií porostou i v dalších letech

Největší podíl z nárůstu regulované složky ceny připadá na návrat příspěvku pro podporované zdroje energie do faktur odběratelů. Od posledního čtvrtletí roku 2022 do konce roku 2023 hradí celou podporu pro podporované zdroje energie stát.

Pro rok 2024 vláda poskytla dotaci ve výši 9,5 miliardy korun, a to samo o sobě představuje zvýšení regulované složky ceny u jedné megawatthodiny elektřiny o 599 korun včetně DPH u domácností i podniků.

Do regulovaných cen se také přímo promítá vysoká cena energie na trzích pro zajištění provozuschopnosti soustav. To vede k růstu nákladů na krytí technických ztrát v soustavách, které vznikají při přepravě a distribuci elektřiny a nákladů na služby výkonové rovnováhy.

Kolik vláda do regulované části ceny letos přispěla?

Kdybychom sečetli veškeré dotace do regulované složky ceny elektřiny v roce 2023, poskytla vláda 60 miliard korun. A jak jsem řekl, pro rok 2024 to bude 9,5 miliardy korun.

Nešlo navýšení rozložit třeba do dvou let?

Částečně jsme také nárůst rozložili do dalších roků, můžeme to ale udělat jen v omezené míře. Jinak bychom před sebou valili dluh, který budeme splácet i s úroky. V horším případě bychom dokonce ohrozili spolehlivost energetických soustav.

Rostou i platby za jistič. Co vedlo k jejich zvýšení?

Částečně se projevují. Investice do soustavy spojené s připojováním nových zdrojů se ale do regulovaných plateb propisují ve formě odpisů, tedy postupně.

Platby za distribuci budou kvůli vyšším investicím do posilování soustav v dalších letech růst. Vyšší náklady ale přinese i provoz obnovitelných zdrojů v soustavě. Ty významně ovlivní to, jak se podaří do praxe implementovat nástroje flexibility, akumulace a podobně, které jsou dnes ve fázi legislativních návrhů.