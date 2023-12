Saúdové mohou převzít většinovou kontrolu nad britským letištěm Heathrow

Saúdskoarabský Veřejný investiční fond (PIF) a francouzská investiční společnost Ardian, do níž PIF investoval, by společně měly koupit čtvrtinový podíl v holdingové firmě FGP TopCo, která je mateřským podnikem provozovatele britského hlavního letiště Heathrow. Díky tomu tak nad letištěm získají efektivní, většinovou kontrolu. V neděli na to upozornil britský nedělník The Sunday Times.

Foto: Alishia Abodunde, Reuters Terminal 5 na letišti Heathrow v Londýně