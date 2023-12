Samoživitelky v Česku se potýkají s rostoucími náklady. Samy si vyrábějí i prací gel

„Mám to z internetu. Normálně si nastrouháte jádrové mýdlo, přidá se prací soda, může se tam dát i esenciální olej a je to parádní prací gel. Mělo by to vyjít padesát haléřů na jedno praní. I takhle se dá šetřit,“ vyprávěla Novinkám Hovorková.