Rusko se stalo jedním z největších dodavatelů ropy a plynu do Číny, chlubí se Putin

Rusko se stalo jedním z největších dodavatelů ropy a plynu do Číny. V pátek to uvedl ruský prezident Vladimir Putin. Ruský vývoz energetických produktů do Číny výrazně vzrostl poté, co Rusko v únoru zahájilo útok na Ukrajinu a západní země na něj uvalily rozsáhlé sankce, napsala agentura Reuters

Foto: Profimedia.cz Pracovník kontrolující plynové zařízení v ruském Irkutsku.

Dodávky ruského plynu do Číny prostřednictvím plynovodu Síla Sibiře v období od ledna do listopadu dosáhly 13,8 miliardy krychlových metrů, zatímco v celém loňském roce to bylo 10,5 miliardy krychlových metrů. V samotném listopadu pak Rusko vystřídalo Saúdskou Arábii na postu největšího dodavatele ropy do Číny, píše Reuters. „Podle výsledků za letošní rok se Rusko stalo jedním z vedoucích vývozců ropy do Číny," uvedl Putin před páteční videokonferencí s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Dodal, že Rusko se stalo pro Čínu druhým největším dodavatelem plynu prostřednictvím plynovodů a čtvrtým největším dodavatelem zkapalněného zemního plynu (LNG). Ruský vicepremiér Alexandr Novak koncem listopadu uvedl, že ruský energetický export do Číny se letos z hlediska objemu zvýšil o deset procent a z hlediska hodnoty dokonce o 64 procent.