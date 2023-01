Rusko oznámilo, že loni hospodařilo s bilionovým deficitem

Moskva byla v loňském roce nucena sáhnout do svého rozsáhlého státního fondu, do kterého ukládá peníze z prodeje nerostných surovin a který má na horší časy. Hodně peněz si také vypůjčila v domácích aukcích dluhopisů, neboť vynakládá větší částky na obranu a bezpečnost, uvedla agentura Reuters.

Navzdory dopadům války jsou ale ruské veřejné finance zatím i nadále ve skvělé formě. Země za to vděčí přísné fiskální politice, kterou uplatňovala mnoho let před invazí. Deficit na letošní rok je odhadován na dvě procenta HDP, zhruba v souladu s loňským deficitem.

Odhadovaný kurz rublu se ale ještě opírá o cenu ruské ropy 70 dolarů za barel, což je asi 20 dolarů nad skutečnou cenou z prosince. Pokud by cena ruské ropy zůstala na prosincové úrovni, znamenalo by to výpadek v příjmech kolem 2,4 bilionu rublů, což by bylo 1,6 procenta HDP, uvádí Alexandr Isakov z Bloomberg Economics.