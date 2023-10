Radost nad levným benzinem v pohraničí záhy skončila, ceny opět vyrostly

„Nevím, co si o tom mám myslet,“ mávl rukou starší pán, který přijel v pondělí dopoledne k čerpací stanici v Karviné natankovat levný benzin. „Bohužel jsem to nestihl, cena je zpátky na původní hodnotě. Ale i tak je to dobrá cena, na okolních pumách mají natural většinou i za cenu přes čtyřicet korun,“ řekl.