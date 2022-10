První dodávky LNG z Mosambiku do Evropy by měly dorazit začátkem listopadu

Z Mosambiku do Evropy by měly dorazit koncem tohoto nebo začátkem příštího měsíce první dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG). S odkazem na místní regulační úřad to v pátek uvedla agentura Reuters. Dodávky plynu Evropě pomohou řešit nedostatek této energetické suroviny.

Foto: Uncredited, ČTK/AP Ilustrační foto