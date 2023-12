Příští rok je slíbeno rekordních 118 kilometrů dálnic. Letos to bylo pouhých 15

Letos se moc nových dálnic neotevřelo. Silničáři dokončili jen dvě stavby, konkrétně šlo o první etapu úseku z Bělotína do Rybí na dálnici D48 a také o dostavbu obchvatu Loun na D7.

Zatímco v Česku příprava dálničních staveb v předchozích letech trvala často až třináct let, například v Německu je to v průměru kolem sedmi roků. Podle vlády by přípravu měly zrychlit změny v legislativě, například novela zákona pro urychlení výstavby strategické infrastruktury.