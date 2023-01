Příjmy rozpočtu z ropy a plynu loni vzrostly o 28 procent, tvrdí Rusko

Novak také uvedl, že Gazprom v roce 2022 zvýšil dodávky plynu do Číny přes plynovod Síla Sibiře, a to z předloňských 10,5 na 15,5 miliardy metrů krychlových. Produkce ropy pak podle něj vzrostla o dvě procenta na 535 milionů tun a její vývoz vzrostl o sedm procent.

Rusko se zvyšováním dodávek plynu do Číny snaží kompenzovat pokles exportu do Evropy, který nastal po ruské invazi na Ukrajinu. Agentura Reuters už dříve s odvoláním na údaje ruské plynárenské společnosti Gazprom a vlastní výpočty uvedla, že ruský vývoz plynu do Evropy prostřednictvím plynovodů se loni propadl na postsovětské minimum.